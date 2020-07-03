Жителей населенного пункта под Самарой эвакуировали из зоны аварии на газопроводе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Всех жителей населенного пункта Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуировали в целях безопасности из-за повреждения газопровода низкого давления, часть размещена во временных пунктах, сообщает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в инстаграме.

"Всего на территории проживают 1600 человек, по докладу главы района по состоянию на 2:30 (1:30 МСК) эвакуация завершена. 13 жителей от эвакуации отказались, о них заботятся на месте. Держу ситуацию на контроле", - написал Азаров.

По его словам, многие уехали к родственникам или домой с дачных участков, также в местных ДК и школе развернули пункты временного размещения на 300 человек, туда доставили 89 человек.

"Если бы я не знал, как проходит регламентный отжиг газа, то тоже бы впечатлился картинками из интернета с заревом. Не пугайтесь, причин для паники и страха нет, все необходимые меры принимаются", - отметил Азаров.

Как сообщалось, 2 июля в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ аварийной бригадой предприятия была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский.

В свою очередь Нефтегорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) сообщил об отказе продуктопровода низкого давления для транспортировки сырья. Участок автодороги "Обход Самары" с 4 по 10 км перекрыт.

Было принято решение в целях безопасности эвакуировать на автобусах 1640 жителей населенного пункта Верхняя Подстепновка, в том числе 367 детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.