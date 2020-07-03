В Госдуме заявили, что у США нет права давать указания России по новому оружию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - У США нет права указывать России, какие виды вооружений ей нужны для обеспечения обороноспособности, заявил "Интерфаксу" в пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"У США какие-то странные амбиции", - сказал Красов. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что России пора закрыть проект создания ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и ядерной подлодки-беспилотника "Посейдон".

"Мы продолжим развивать новые виды вооружений, чтобы обеспечить свою обороноспособность", - подчеркнул депутат. По его словам, новое оружие нужно России не для нападения на другие страны, а для защиты своих граждан. "Мы будем использовать это как оружие оборонительного плана", - сказал Красов о проектах "Буревестник" и "Посейдон".

"США демонстративно выходят из международных договоров, снимают с себя различные обязательства в сфере контроля над вооружением. Администрация США показывает, что она в этой сфере недоговороспособна. А накладывать обязательства на другие страны они пытаются весьма непринужденно", - указал парламентарий.

"Именно НАТО приблизило свой военный потенциал к границам России. Не мы, а США ведут развертывание глобальной системы противоракетной обороны. Не мы наводнили американскими солдатами всю Европу, не мы размещаем в Европе склады с ядерными боеприпасами. На вопрос, с какой целью это делается, нам не отвечают", - заявил замглавы комитета Госдумы по обороне.

Ранее Биллингсли написал в твиттере: "Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО - ИФ) и Poseidon - это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты в долгий ящик. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает. Следующее соглашение должно".

Так Биллингсли прокомментировал статью в журнале Forbes, согласно которой причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона "могли стать испытания одной из этих ракет".

"Буревестник" и взрыв под Архангельском

"Буревестник" - ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В Москве заявляли, что разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из договора по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года и в качестве ответной меры на создание Штатами глобальной системы ПРО. В июле 2018 года Минобороны РФ сообщало о подготовке к испытаниям "Буревестника".

8 августа прошлого года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Нёноксе под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Власти Северодвинска 8 августа 2019 года и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, закрывали для свободного плавания.

13 августа 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к Skyfall ("Буревестник"). Российские власти не подтверждали, что инцидент произошел именно с этой ракетой.

О "Посейдоне"

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 21019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания. Считается, что носителями "Посейдонов" будут атомные подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск".

В 2018 году в командовании ВМФ РФ заявили, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой. "Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - заявил в 2018 году Владимир Королев, в то время - главком ВМФ РФ.