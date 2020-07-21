В США назвали "летающим Чернобылем" российские ракеты с ядерным двигателем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками представляют собой огромную опасность и напрасную трату средств, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Честно говоря, мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это не что иное, как "летающий Чернобыль", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

По его словам, нет никаких аргументов в защиту программы "систем Судного дня".

Биллингсли отметил, что "был очень прямодушен с моим российским коллегой – это колоссальная растрата средств", и призвал Россию отказаться от этих "дестабилизирующих идей".

В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Биллингсли на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями.

Ранее Биллингсли уже заявлял, что России пора закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон". В начале июля он написал в твиттере: "Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall (название ракеты "Буревестник" по классификации НАТО - ИФ) и Poseidon – это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты в долгий ящик. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает. Следующее соглашение должно".

Так Биллингсли прокомментировал статью в журнале Forbes, согласно которой причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона "могли стать испытания одной из этих ракет".

13 августа 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к Skyfall ("Буревестник"). Российские власти не подтверждали, что инцидент произошел именно с этой ракетой.

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Биллингсли.