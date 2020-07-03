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Совет директоров "Аэрофлота" может получить вознаграждение за 2019 год в 56,4 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить фиксированное вознаграждение членам совета за 2019-2020 корпоративный год на общую сумму 56,4 млн руб.

Самые большие выплаты, по 10,38 млн руб., полагаются двум независимым директорам - главе ООО "Арида" Василию Сидорову и управляющему директору ООО "Ренессанс Брокер" Игорю Каменскому.

Спецпредставитель президента по цифровому развитию, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков может получить 8,4 млн рублей, советник Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бывший глава Минвостокразвития Александр Галушка - чуть более 8 млн рублей, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь - 7,2 млн рублей.

Гендиректору ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Михаилу Полубояринову и главе "Ростеха" Сергею Чемезову предназначены выплаты в 6 млн рублей. В сообщении компании говорится, что суммы выплат могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях совета и комитетах при нем.

Гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву, министру транспорта Евгению Дитриху (возглавляет совет), заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову и вице-губернатору Санкт-Петербурга, бывшему министру транспорта Максиму Соколову выплаты не полагаются по закону.

Совет ьакэе рекомендовал утвердить вознаграждение членов совета по долгосрочной программе мотивации. В действующей редакции эту программу приняли на прошлогоднем собрании акционеров с учетом обновленной пятилетней стратегии "Аэрофлота". Совет предложил выплатить 39,9 млн рублей за прошлый календарный год и вместе с тем досрочно прекратить действие программы.

Как и в случае с фиксированным вознаграждением, больше всех по программе мотивации могут получить Сидоров и Каменской - по 6,8 млн рублей. Пескову полагаются 5,2 млн рублей, Слюсарю - 4,7 млн рублей, Полубояринову - 4,3 млн рублей, Чемезову - 3,9 млн рублей. Выплаты предусмотрены и для двух членов предыдущего состава совета - гендиректора лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-сервис" Романа Пахомова (2,96 млн рублей) и экс-гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина (2,7 млн рублей). Галушка может получить 2,6 млн рублей.

Выплаты по программе мотивации могут быть скорректированы с учетом фактического размера фиксированного вознаграждения членов совета, отмечается в сообщении. При этом они возможны только после полного исполнения "Аэрофлотом" обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий.

Совет директоров также рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год.

Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" пройдет заочно 27 июля.

В прошлом году акционеры утвердили фиксированное вознаграждение членов совета за 2018-2019 корпоративный год в размере 76,4 млн рублей. Также были одобрены выплаты по программе мотивации в предыдущей редакции: всего 187,3 млн рублей за период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2018 года..

Аэрофлот

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