Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" договорился с Роспотребнадзоре о нормальной, а не шахматной рассадке пассажиров в условиях пандемии коронавируса, но пасажирам придется носить маски и перчатки, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава авиакомпании Виталий Савельев.

"Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнанно: самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 - это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут, - рассказал он. - Формально на борту заболеть очень сложно".

Он сослался на статистику заболевамости бортпроводников: эти сотрудники компании на борту почти не заражались. Такова и мировая практика.

"Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки", - отметил топ-менеджер и добавил, что это требование будут выполнять и пилоты. Дистанцию пассажирам придется соблюдать в аэропортах, но не на борту.

При шахматной рассадке "Аэрофлоту" не удастся "взлететь", экономика "будет работать" против авикомпании, отметил Савельев. Сейчас компания делает такую рассадку по возможности, если борт загружен менее чем на 50%.

Гендиректор авиакомпании также отметил, что при покупке билетов самолет заполняется почти полностью, а при вылете падает загрузка до 80%, поскольку пассажиры отказываются от перелетов, узнав о карантинных ограничениях в регионах прибытия.

"Если мы начнем нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам", - сказал также Савельев, отметив, что это произойдет при снятии всех ограничений на перелеты на региональном уровне.

Международные перевозки, по его словам, будут восстанавливаться дольше. Если ограничения будут отменяться, "Аэрофлот" рассчитывает к концу зимнего сезона в марте 2021 года восстановить международные перевозки до уровня 2019 года.

В целом в 2020 году "Аэрофлот" ожидает падения перевозок группы примерно вдвое с прошлогодних 60,7 млн человек, сказал Савельев.