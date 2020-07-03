Сын миллиардера и акционер банка "Восточный" создали в РФ фонд помощи мигрантам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Выходцы из Узбекистана создали в Москве благотворительный фонд "Саховат (Благодеяние)" для поддержки мигрантов.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителями фонда являются глава Узбекского военно-исторического общества Бахром Исмаилов, бизнесмен Сабир Шодиев (сын крупного казахстанского предпринимателя узбекского происхождения, миллиардера Патоха Шодиева), а также акционер, член советов директоров банка "Восточный" и Модульбанка Шерзод Юсупов.

Идея создания фонда принадлежит четырем выходцам из Узбекистана, сейчас живущим в России, пояснил "Интерфаксу" Юсупов. "Мы еще в феврале поняли, что ситуация с распространением коронавируса негативно развивается, и одними из самых пострадавших окажутся такие отрасли, как строительство, общепит, услуги такси, сфера торговли, отдыха и развлечений, где работает большинство трудовых мигрантов из Узбекистана. Прогноз развития ситуации показал, что скоро большинство трудовых мигрантов и членов их семей окажутся без средств к существованию", - сказал он.

Весной начал действовать центр "Саховат", который занялся оказанием помощи в виде продуктовых наборов гражданам Узбекистана и членам их семей, оставшимся без работы и средств к существованию на территории России, и тем, кто не успел вернуться на родину из-за введения карантинных мер по борьбе с COVID-19. "Саховат" начал принимать заявки о помощи в апреле, следует из информации на сайте центра.

Юсупов пояснил, что решение зарегистрировать благотворительный фонд связано с расширением деятельности центра, который сначала был сформирован на личные средства инициаторов проекта. "Количество благотворителей стало расти, появилось несколько корпоративных партнеров, неоценимую поддержку оказали представители администрации президента республики Узбекистан. Сейчас мы решили фонд зарегистрировать, чтобы он отчитывался о расходовании полученных средств", - отметил акционер "Восточного".

Партнеры думают о расширении программы помощи трудовым мигрантам из Узбекистана. "Сейчас мы также изучаем возможность расширения деятельности фонда. По количеству трудовых мигрантов в РФ Узбекистан лидирует. Помощь в период пандемии стала хорошим началом деятельности фонда и помогла сформировать команду неравнодушных профессионалов", - сказал Юсупов. По его словам, он и его партнеры в рамках расширения помощи мигрантам рассматривают "как медицинское направление, так и интеграционные и образовательные программы для детей мигрантов".