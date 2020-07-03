Клишас анонсировал разработку законопроекта о голосовании в течение нескольких дней

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Парламентарии планируют разработать законопроект о возможности проведения в течение нескольких дней голосования на выборах разного уровня, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Да, будет", - сказал Клишас "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли подготовлен такой законопроект.

Продолжительность волеизъявления граждан в течение нескольких дней была использована в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. По мнению Клишаса, подобную практику можно распространить на все виды выборов. Он не уточнил, в течение какого срока парламентарии подготовят такой законопроект.

"Требуется анализ применения новых правил. В избирательном законодательстве все должно быть внимательно проработано", - сказал сенатор.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что опыт проведения голосования в течение нескольких дней, например, двух-трех, можно было бы распространить на дальнейшие выборы.

По ее мнению, надо внимательно проанализировать те новые форматы, которые использовались на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, в том числе и его продолжительность по времени - практически в течение недели.

"Замечаний никаких по этому голосованию нет, для граждан было очень удобно прийти в то время, которое им больше всего подходит, и люди высказывались очень положительно", - сказала спикер.

По ее мнению, нужно оценить все плюсы и минусы. "Но при этом граждане должны быть абсолютно уверены в том, что все будет прозрачно, честно и чтобы легитимность такого голосования, а главное, доверие граждан к нему были безусловными", - считает Матвиенко.