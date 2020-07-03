Суд 6 июля рассмотрит вопрос об аресте замминистра науки Лукашевич

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу отложил на 6 июля заседания по рассмотрению вопроса об аресте статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Она пояснила, что заседания отложены по ходатайству следователя "о продлении до 72 часов срока задержания в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, обосновывающих наличие или отсутствие оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу".

Лукашевич и Попову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как заявили в МВД РФ, уголовное дело связано с хищением бюджетных 40 млн руб. при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году. По версии следствия, компания, которая осуществляла работы, не собиралась в полном объеме выполнять обязательства по договорам и представила заказчику результаты, заведомо не соответствующие их условиям. Принимал работы сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра в 2018 году. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки России на общую сумму более чем в 49 млн руб.