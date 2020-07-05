Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 05.07В России 681 251+13 368В мире 11 267 309+192 431

Путин назвал поправки к Конституции избавлением от "мины замедленного действия"

Путин назвал поправки к Конституции избавлением от "мины замедленного действия"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что принятые поправки в Основной закон страны помогут избавиться от "мины замедленного действия", которая была заложена в конституциях Советского Союза 1924, 1936 и 1977 годов.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого приводится на сайте вести.ру, Путин напомнил, что эта мина замедленного действия "была заложена еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях".

По его словам, в союзном договоре 1922 года был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства.

"Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то, шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из неё", - считает президент.

Изменение Конституции

Путин отметил, что Сталин придерживался другой точки зрения: "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии, никакого выхода из состава Советского Союза не предусматривалось".

"В конечном итоге, была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года", - отметил глава государства, добавив, что затем эти положения "начали кочевать из конституции в конституцию советского периода, но не было прописано процедуры выхода из состава Союза".

Он также напомнил, что в Конституции 1977 года "было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть", она стала стержнем государственной системы и связала свои групповые интересы с интересами всей страны, поэтому, по словам президента, когда партия "сама по себе без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна".

"Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать", - заявил Путин.

В связи с этим он подчеркнул, что считает абсолютно правильным принятие поправок к действующей Конституции. "Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - сказал президент.

В частности, речь и о поправках, связанных с нерушимостью границ. "Следующий момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти девятьсот представлено, уже тысяча была всяких вариантов. Вот это вот сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - сказал Путин. Кроме того, в поправках есть и другие моменты, связанные с суверенитетом страны.

"С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решение судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации", - пояснил президент.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Один человек погиб от падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярском крае

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Что произошло за день: суббота, 4 июля

Российского военного нашли мертвым в одной из квартир в Гюмри

СКР обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника

Авария на ТЭЦ в Норильске

Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на срыв работы журналистов в Норильске

Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на срыв работы журналистов в Норильске

"Уральские авиалинии" вновь задействовали все самолеты после простоя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');