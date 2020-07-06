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Путин констатировал, что сроки открытия зарубежных стран для туристов из РФ предсказать нельзя

Путин констатировал, что сроки открытия зарубежных стран для туристов из РФ предсказать нельзя
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов.

"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", - заявил Путин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Ранее источник в МИД РФ сообщал, что решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля. С 1 июля въезд в ЕС разрешен гражданам Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новая Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи, Японии. Участие в разрешительном списке Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Будет разрешен въезд в Евросоюз также путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

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