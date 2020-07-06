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Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сторона защиты подала апелляционные жалобы на приговор фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", по которому условный срок получил художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

"В суд поступили апелляционные жалобы на приговор от 26 июня", - заявил собеседник агентства. По его словам, приговор уже обжаловал осужденный экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский, его адвокат, а также защита бывшего гендиректора АНО и экс-директора ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрия Итина.

Приговоры для фигурантов дела "Седьмой студии"

Как сообщалось, Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей. Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Последним двоим суд также запретил занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Также суд солидарно взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Еще одну фигурантку - экс-руководителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности. Тот же иск Минкультуры к Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.

Согласно приговору, Серебренников, Малобродский и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из приговора, бывшие руководители "Седьмой студии", объединившись и сформировав преступный план, под общим руководством Серебренникова, обманывая сотрудников Минкультуры, похитили почти 129 млн руб. из 216,5 млн, выделенных АНО из государственного бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Апфельбаум, установил суд, совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе (ч. 1 ст. 293 УК РФ в редакции федерального закона N26-ФЗ от 7 марта 2011 года).

Бывший сотрудник Минкультуры, посчитал суд, приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии", что привело к причинению ущерба государству. Защита всех фигурантов заявляла о намерении обжаловать приговор.

Кирилл Серебренников Седьмая студия Мещанский суд Москва Алексей Малобродский Юрий Итин

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