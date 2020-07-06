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Академик РАН предупредил, что новых заражений COVID-19 осенью не избежать

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Новая коронавирусная инфекция COVID-19 продолжит распространяться осенью, но пока сложно сказать, будет ли это новая волна, отдельные всплески или "плато", заявил "Интерфаксу" советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, академик РАН Виктор Малеев.

"По оценке ВОЗ, заболеваемость COVID-19 будет продолжаться и осенью. Невозможно предсказать, будет ли это волна, и какая по счету, или это будут лишь отдельные всплески, или будет плато на низком уровне", - сказал Малеев "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что, по сообщениям ВОЗ, сейчас невозможно определить особенности кривой линии графика заболеваемости. Эксперты не сомневаются, что заболеваемость как таковая будет, но не ясно, в какой форме она будет представлена.

"Количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением, от организации карантинных мер, от объема и эффективности тестирования, возможно и от погодных условиях в предстоящий сезон", - сказал Малеев.

В конце июня депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко говорил "Интерфаксу", что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не стоит. По словам ученого, в лучшем случае осенью будут регистрироваться отдельные случаи заболевания COVID-19, "но пандемического подъема не произойдет".

Хроника 09 января – 06 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Виктор Малеев РАН Роспотребнадзор Коронавирус

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