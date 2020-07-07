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В Самарскую область прибыло уже 1,2 тыс. граждан Узбекистана, надеющихся на открытие границ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Узбекские граждане продолжают съезжаться к палаточному городку в Большечерниговском районе Самарской области, сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального отделения всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

Она отметила, что они в основном ориентируются на ложную информацию таксистов об открытых границах.

"Если вчера у нас было 1 тыс. 139 человек, то сегодня уже 1 тыс. 212 человек. В основном люди приезжают на такси из Московской области и Санкт-Петербурга", - сказала Сабирова.

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Переговоры с казахстанскими и узбекскими властями о пропуске людей продолжаются, никаких договоренностей пока нет.

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС" во вторник до конца дня по югу Самарской области ожидается жара, до +40 С.

В Оренбургской области также собралось 747 узбекских граждан.

Это уже третий случай скопления узбекских граждан на границе РФ и Казахстана. В мае в виде исключения узбекским гражданам разрешили выехать из Самарской области на родину через территорию Казахстана.

В начале июня ситуация повторилась. Для решения вопроса приезжал генеральный консул республики по ПФО. 6 июня людей переправили через границу с Казахстаном, откуда на автобусах, предоставленных узбекской стороной, увезли на родину.

В настоящее время в Казахстане и Узбекистане введен жесткий карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

Самарская область Узбекистан коронавирус Казахстан

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