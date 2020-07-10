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Узбекистан остановит железнодорожное и авиасообщение из-за коронавируса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На территории Узбекистана с 13 июля будет приостановлено железнодорожное и авиасообщение для сдерживания эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь министерства транспорта Навруз Ашурматов.

Пандемия коронавируса

Также будет ограничены автобусные перевозки между регионами.

По решению специальной республиканской комиссии будет продолжена организация чартерных авиарейсов для возвращения граждан Узбекистана из других стран. Ранее Минтранс Узбекистана отменил четыре вывозных рейса из России, намеченные до 19 июля.

Власти страны в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом за последнее время приняли решение об усилении с 10 июля по 1 августа карантинных ограничений.

В частности, ограничивается движение транспорта, прекращена работа крупных вещевых рынков и торговых комплексов, точек общественного питания (за исключением служб доставки), детских дошкольных учреждений. Закрыты парки культуры и отдыха, спортивные залы, бассейны, зоны отдыха. Лицам старше 65 лет нельзя без особой надобности выходить из дома. На улицах и в других местах запрещено передвижение группами из более трех человек.

На 10 июля в Узбекистане было выявлено 11 723 случая коронавирусной инфекции, умерли 52 заболевших. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Хроника коронавируса. Июль.

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В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.
Хроника 09 января – 10 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Узбекистан коронавирус Минтранс Навруз Ашурматов

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