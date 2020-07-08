Защита обжаловала арест советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене обжалован, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова", - сказал Павлов агентству в среду.

По его словам, защита считает решение суда незаконным и необоснованным и просит апелляционную инстанцию отменить его.

"Мы не увидели в материалах дела, представленных следствием, как обоснования того, что Ивану было необходимо избирать столь строгую меру пресечения, так и доказательств его причастности к преступлению. Об этом мы говорили в суде вчера и будем говорить в суде апелляционной инстанции", - добавил Павлов.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет назначена позднее.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.