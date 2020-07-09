Медведев счел "не блестящими" шансы Трампа на переизбрание президентом

Зампред Совбеза РФ скептически оценивает возможность продления СНВ-3 и считает необходимым отвечать на учения НАТО в условиях пандемии

Президент США Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Шансы нынешнего президента США Дональда Трампа победить на грядущих президентских выборах в этой стране пока выглядят "не блестящим образом", считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это решать американскому народу. У Трампа сейчас много проблем, и это сказывается на его рейтинге. Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Но пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почве, его шансы выглядят не блестящим образом", - заявил Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

В США, по мнению Медведева, сейчас "весьма непростая внутренняя ситуация". "Им можно просто посочувствовать. Пока американцам не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, количество заболевших растет. И это очень плохо, потому что в конечном счете это общую ситуацию на планете делает гораздо менее предсказуемой", - отметил зампред Совбеза.

Что же касается антирасистских выступлений, то, отмечает он, расизм является "большой проблемой для Соединенных Штатов".

"У них своя история. И борьба за расовые права - это совершенно нормальное явление. С другой стороны, мы понимаем, во что очень часто превращаются такие выступления. Людям уже абсолютно все равно, какова была причина, они просто возбуждены, особенно в связи с карантином, и начинают громить все, что попадается под руку. И это уже создает совершенно иной криминальный фон и огромное количество проблем", - сказал Медведев.

Он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты смогут справиться с этой проблемой. "Хотя пока у них это получается не очень хорошо. Говорю об этом абсолютно без злорадства. В конечном счете это отражается на всех. Если есть проблемы в американской экономике, это не дает развиваться мировой экономике", - сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что Россия готова работать с американской администрацией вне зависимости от того, кто станет ее новым главой. Об этом он сказал, отвечая на вопрос усложнится ли взаимодействие между Москвой и Минском, если действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет переизбран на этот пост.

"Давайте дождемся результатов. Решение за народом Республики Беларусь. Это так же, как с Трампом. Народ даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством", - ответил Медведев.

У СНВ-3 мало шансов на продление

Зампред Совбеза РФ скептически относится к перспективам продления Договора СНВ-3 из-за неконструктивной позиции Соединенных Штатов. "В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели", - заметил Медведев.

При этом он напомнил, что Россия готова к продлению договора без предварительных условий, однако США на это не согласны. "Они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным", - указал заместитель председателя Совбеза РФ.

"Если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться. И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовать", - продолжил он.

Также Медведев обратил внимание и на появление новых видов вооружения, по которым также нужно вести диалог. "Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю", - добавил он.

Отвечая на вопрос, означают ли его слова то, что он предсказывает новую гонку вооружений, Медведев пояснил: "Я не предсказываю новую гонку вооружений. Но я говорю следующее: если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться, в том числе, и в гонку вооружений".

Зампред Совбеза России также отметил, что США придерживаются неконструктивной позиции не только по вопросу о дальнейшей судьбе ДСНВ-3, но и по другим механизмам контроля над вооружениями.

"Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращен. Договор по открытому небу нашими американскими коллегами, по сути, развален. Они из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют?" - привел он примеры.

На учения НАТО в условиях пандемии нужно реагировать

Россия вынуждена реагировать на действия НАТО, поскольку альянс продолжил масштабные учения, заявил Медведев.

"Взять хотя бы пандемию. Мы по разным каналам обращались и говорили: давайте сейчас будем воздерживаться от каких-то ненужных действий по линии соприкосновения между НАТО и Российской Федерацией, Организацией Договора о коллективной безопасности. Нет, все равно учения проводят, большие массивы войск передвигаются. Естественно, мы должны на это реагировать", - сказал он.

Медведев отметил, что наращивание вооружения связанно именно с такими вопросами, а не является попыткой замаскировать внутренние проблемы. "Это просто объективная необходимость", - заметил Медведев.

У России достаточно внутренних проблем, как и у любого государства, отметил зампредседателя СБ РФ. "Но и внешних хватает. Посмотрите, что произошло со времени распада Советского Союза. Мы же в 90-е годы активно стремились установить партнерство со странами НАТО", - напомнил он.

Медведев отметил, что в какой-то момент Россия вела разговор о том, чтобы вступить в Организацию Североатлантического договора. "Но нам сказали: нет, вы нам там не нужны, поскольку у нас свои приоритеты, вы не вписываетесь, вы не такие, как должны быть, и так далее", - добавил он.

Поскольку это военный блок, продолжил зампред Совбеза РФ, то нужно понимать, что "войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны".

"Я уж не говорю про нацеленность боеголовок стратегического ядерного оружия. Разве полетные задания там кто-то поменял? Нет. А раз так, мы обязаны свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому и появляются новые виды вооружений, чтобы давать эффективный ответ на такого рода действия", - сказал Медведев.