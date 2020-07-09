Директор Приморского океанариума стал фигурантом дела о взятке в 2 млн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении директора Приморского океанариума Сергея Логинова, сообщил приморский главк СКР. Дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, 30 марта 2020 года Логинов через посредника получил от предпринимателя взятку в 2 млн рублей за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. 8 июля 2020 года он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника, считает следствие. После этого директора и предполагаемого посредника задержали сотрудники ФСБ.

В отношении подозреваемой в передаче взятки возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Следствие предварительно установило, что она предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию океанариума. Сумма в 2 млн рублей была частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, полагают в СК.