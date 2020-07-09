Ученому Митько продлили домашний арест по делу о госизмене в пользу Китая

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд признал законным продление домашнего ареста до 10 октября петербургского ученого, президента Арктической академии наук Валерия Митько. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Леноблсуд рассмотрел нашу апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста Валерию Митько и оставил решение суда первой инстанции в силе", - сказал Павлов.

По его словам, также апелляционный суд отказался смягчить условия домашнего ареста Митько.

"С одной стороны, домашний арест не самая жесткая мера пресечения, с другой – учитывая возраст моего подзащитного, мы считаем запреты на прогулки, которые разрешены даже заключенным, и встречи с собственными детьми, чрезмерными. Мы намерены оспорить в кассационном порядке вопрос о мере пресечения и считаем, что она должна быть существенным образом смягчена", - добавил Павлов.

Об уголовном деле в отношении Митько стало известно в июне 2020 года. Задержан 78-летний ученый был еще в феврале.

Митько вменяется в вину государственная измена (статья 275 УК РФ). Как сообщалось, по версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Митько не признает вину. Адвокат Павлов пояснял "Интерфаксу", что в документах следствия, с которыми ознакомлена в настоящее время сторона защиты, не уточняется, какие именно секретные материалы передал в Китай ученый. Кроме того, сторона защиты подчеркивает, что Митько много лет не имеет допуска к гостайне.

Согласно информации из открытых источников, в частности на сайте фонда "Росконгресс", Митько – капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.

На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук указывается, что Митько занимает должность президента организации. Основным направлением деятельности академии "являлась и продолжает оставаться научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".

Защита организовала кампанию в поддержку Митько с требованием прекратить его преследование, а также преследование других российских ученых, попавших в последние годы под обвинение в госизмене. Соответствующую петицию уже подписали несколько сотен человек.