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МИД РФ опроверг утверждения о том, что за убийством уроженца Чечни в Австрии стоят власти республики

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Москва опроверг сообщения о том, что к убийству уроженца Чечни в пригороде Вены причастно руководство Чеченской республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося, в том числе, гражданство убитого и задержанных, посольство РФ в Австрии активно взаимодействует с компетентными органами страны.

Как сообщалось со ссылкой на австрийские СМИ, 4 июля близ Вены нашли тело мужчины со следами пулевых ранений. Вскоре после этого полиция задержала первого подозреваемого - 48-летнего мужчину - в городе Линц. На следующий был задержан второй подозреваемый - 37-летний россиянин.

В понедельник пресс-секретарь прокуратуры города Корнойбург Фридрих Кёль сообщил "Интерфаксу", что убитый и подозреваемые - выходцы из Чечни, которые много лет жили в Австрии и запрашивали статус беженца. При этом он отметил, что мотивы убийства пока неизвестны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг обвинил иностранные спецслужбы в убийстве "Анзора из Вены". "Я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов. И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, меня", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

МИД РФ Австрия Вена Чечня

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