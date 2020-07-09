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Мишустин пообещал 20 млрд рублей IT-компаниям на новые разработки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года выделит 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уже подписал соответствующее постановление.

По его словам, компании смогут получать до 250 млн рублей в год, но не больше 50% от суммы собственных расходов.

"В этом году гранты могут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов - это из-за коронавирусной инфекции", - сказал он.

Средства будут выделяться при наличии разработок компаний в реестре отечественного ПО и с учетом "перспектив и потребностей рынка в рамках государственных и отраслевых программ цифровой трансформации", объяснил премьер

Отбор претендентов на гранты начнется в августе.

Мишустин также напомнил о разработке другой меры поддержки IT-отрасли - налогового маневра. Помимо снижения ставки налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3% и страховых взносов с 14% до 7,6%, рассматривается возможность сохранить нулевую ставку НДС на ПО для компаний, которые включены в реестр отечественного ПО. Ранее о том, что государство рассматривает вариант убрать льготы для иностранных IT-компаний.

Кроме того, Мишустин отметил, что снижение ставки налога на прибыль также планируется распространиться на дизайн-центры в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники.

"Льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов которых поступают от реализации ПО и услуг по его разработке и поддержке, а также, конечно, облачных сервисов", - уточнил премьер.

Михаил Мишустин правительство коронавирус

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