Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:30Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Греф предложил сделать из школьных телевизоров суперкомпьютеры

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф предложил оснастить школы смарт-системами для телевизоров, с помощью которых ученики будут подключаться к образовательным сервисам в интернете. Систему разработали в Сбербанке, следует из его выступления на набсовете Агентства стратегических инициатив.

"Большая проблема - это отсутствие технических средств. 25% школ не имеют интернета. Огромное количество школьников и школ не имеют необходимого количества компьютеров, планшетов. Мы долго думали, что можно с этим сделать. В принципе, мы выпустили в этом году вот такую штуку, стоит она 3 тысячи рублей, - сказал Греф. - У нас в стране огромное количество телевизоров, но они не смарт. 78% телевизоров в стране не смарт. Вот эту штуку вставляешь в телевизор, и она превращает телевизор в смарт-телевизор, в суперкомпьютер, потому что он соединяется с нашим облаком".

С помощью облака школьники получат доступ к одному из самых сильных образовательных контентов, заверил глава Сбербанка

Он уточнил, что с 1 сентября такие системы поступят в российские школы.

"С 1 сентября мы делаем подарок школам. 25 тысяч таких комплектов мы подарим школам бесплатно с клавиатурами", - пообещал Греф.

Он попросил президента Владимира Путина это оценить.

"Потому что в каждой семье есть телевизор, в каждой школе есть телевизионные панели. В случае, если была бы поддержка по расширению инфраструктуры в школах, (...) мы бы готовы были оказать благотворительную помощь школам, чтобы такого рода вещи закупить. И тогда значительно большее количество школьников получили бы доступ к образовательным ресурсам и суперкомпьютерам в целом", - сказал глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк АСИ Владимир Путин

Новости по теме

Новости

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

Британские парламентарии обнародуют доклад о влиянии России на британскую политику

Источник назвал бизнес-конкуренцию мотивом одного из убийств, вменяемых Фургалу

В Москве и Петербурге из-за COVID-19 не разрешили митинги кампании "Нет!" против поправок

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Предварительный список стран для открытия авиасообщения удивил туроператоров РФ

Предварительный список стран для открытия авиасообщения удивил туроператоров РФ

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

ЦИК задумался об увеличении периода голосования на выборах осенью из-за COVID-19

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');