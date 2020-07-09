Греф предложил сделать из школьных телевизоров суперкомпьютеры

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф предложил оснастить школы смарт-системами для телевизоров, с помощью которых ученики будут подключаться к образовательным сервисам в интернете. Систему разработали в Сбербанке, следует из его выступления на набсовете Агентства стратегических инициатив.

"Большая проблема - это отсутствие технических средств. 25% школ не имеют интернета. Огромное количество школьников и школ не имеют необходимого количества компьютеров, планшетов. Мы долго думали, что можно с этим сделать. В принципе, мы выпустили в этом году вот такую штуку, стоит она 3 тысячи рублей, - сказал Греф. - У нас в стране огромное количество телевизоров, но они не смарт. 78% телевизоров в стране не смарт. Вот эту штуку вставляешь в телевизор, и она превращает телевизор в смарт-телевизор, в суперкомпьютер, потому что он соединяется с нашим облаком".

С помощью облака школьники получат доступ к одному из самых сильных образовательных контентов, заверил глава Сбербанка

Он уточнил, что с 1 сентября такие системы поступят в российские школы.

"С 1 сентября мы делаем подарок школам. 25 тысяч таких комплектов мы подарим школам бесплатно с клавиатурами", - пообещал Греф.

Он попросил президента Владимира Путина это оценить.

"Потому что в каждой семье есть телевизор, в каждой школе есть телевизионные панели. В случае, если была бы поддержка по расширению инфраструктуры в школах, (...) мы бы готовы были оказать благотворительную помощь школам, чтобы такого рода вещи закупить. И тогда значительно большее количество школьников получили бы доступ к образовательным ресурсам и суперкомпьютерам в целом", - сказал глава Сбербанка.