Чернышенко не подтвердил сообщения о списке стран для возобновления перелетов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что не располагает информацией о предложениях Роспотребнадзора по списку стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение.

"У меня такой информации нет. Я ее ни подтвердить, ни опровергнуть не могу", - заявил Чернышенко, комментируя информацию в СМИ о том, что Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение с девятью странами Европы и Китаем.

Он подчеркнул, что главный вопрос, который сейчас волнует всех и, в первую очередь, Роспотребнадзор, - это опасность второй волны коронавируса, которая наблюдается в некоторых государствах, в том числе граничащих с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что нет ясности в "способности правительств этих государств гарантировать безопасность наших граждан".

"Здесь-то мы понимаем, что может сделать наша система здравоохранения, она себя проявила в лучшем свете. И рисковать своими гражданами точно никто не собирается. Зачем столько усилий было потрачено, столько жизней спасено - для того, чтобы бездумные действия предпринять?" - отметил вице-премьер.

Он с пониманием отнесся к желанию россиян выехать за пределы страны, как и к желанию авиаотрасли возобновить такие полеты. "Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан - это самый главный аспект. Поэтому все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что благодаря четким критериям Роспотребнадзора и профильных министерств открываются те или иные возможности для граждан в зависимости от обстановки, однако за пределами России такой контроль, управляемость и открытость данных обеспечить будет очень сложно.

"Мы все, конечно, уповаем на создание вакцины, которая кардинально решила бы этот вопрос для наших граждан, но пока мы знаем, что она в стадии испытаний находится", - сказал Чернышенко.

В этой связи он призвал ориентироваться на внутренний туризм, у которого есть огромный потенциал. "Традиционные направления сейчас достаточно перегружены, но есть огромное количество направлений, в том числе и здесь, в Татарстане, которые с удовольствием готовы принять наших туристов. У нас гигантский потенциал с точки зрения его развития", - сказал Чернышенко.

Ранее в четверг сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.

Источник в крупной авиакомпании сообщил, что первый этап предполагает запуск авиасообщения с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, а также Вьетнамом, Китаем, Монголией и Шри-Ланкой. Этот список в Ассоциации туроператоров России оценили как странный. Там отметили, что не все из перечисленных стран готовы принимать россиян.