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В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

Это "самый радужный" сценарий, подчеркнула исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября
Фото: Reuters

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские авиаперевозки по популярным у россиян туристским направлениям вряд ли возобновятся ранее конца сентября - октября, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% - нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный - это то, что в конце сентября, в октябре (начнут открываться туристические направления - ИФ)", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

По ее словам, в первую очередь возобновляться будут транспортировки по самым популярным туристическим направлениям. "Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то имеем в виду в основном, страны Средиземноморья, включая Турцию. То есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений", - пояснила Ломидзе.

"Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть Арабские Эмираты, Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные. Пессимистичный прогноз - это декабрь", - добавила она.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

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АТОР Майя Ломидзе

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