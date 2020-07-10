Власти Петербурга заявили о прохождении пика эпидемии COVID-19

В июле в северной столице ожидается снижение смертности, сообщили чиновники

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пик эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге пройден, в июле ожидается снижение смертности, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Причиной роста показателей смертности стал пик эпидемии, который в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня. Всего, согласно опубликованным данным комитетом по делам ЗАГС, в целом за полугодие рост смертности в Петербурге по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 12,9%", - говорится в сообщении.

"В абсолютных цифрах за первую половину 2020 года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. У 90% из них был COVID-19, подтвержденный лабораторно или установленный на основании клинической картины", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что у 2419 умерших был выявлен COVID-19, но скончались они от последствий тяжелых хронических заболеваний. Первопричиной смерти новая коронавирусная инфекция стала у 1281 человека. У них была двусторонняя пневмония с лабораторно подтвержденным тестом на коронавирус. В пресс-службе подчеркнули, что показатель смертности в июле вырос и в других регионах.

"Есть основания полагать, что в июле показатели смертности снизятся. Уже сейчас число госпитализаций в перепрофилированных стационарах уменьшилось более чем на 70% по сравнению с периодом пиковой нагрузки", - отметили в комитете.

Как сообщалось, месячный показатель смертности за июнь в Петербурге впервые за 10 лет превысил 7 тыс. человек, рождаемость снизилась.

В июне в северной столице родилось 4570 и умерло 7106 человек. Показатель смертности стал самым высоким за десятилетнюю историю наблюдений: только в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года этот показатель поднимался выше 6 тыс. В целом, в первой половине 2020 года в Санкт-Петербурге родилось 25 818 и умер 34 331 человек. За первую половину 2019 года в городе было зарегистрировано 28 803 родившихся и 30 416 умерших.

Вместе с тем, по данным оперативного штаба, в Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19, Так, если в конце июня ежедневно регистрировалось не более 250 зараженных, на 8 июля эта цифра составила 292 случая. По данным оперштаба на пятницу, 10 июля, в городе зафиксировано 300 новых случаев COVID-19.