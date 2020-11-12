ГМИИ Пушкина отменил временные выставки до 15 января

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина сообщил, что в соответствии с приказом Минкультуры до 15 января отменяет проведение временных выставок, а также экскурсий и просветительских мероприятий из-за коронавируса.

Часть мероприятий будет отменена, часть перенесут на более поздние сроки или проведут онлайн. Деньги за билеты на отмененные мероприятия музей вернет.

Постоянные экспозиции главного здания и галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков останутся открыты. Продажу билетов на них ограничат, поскольку будет ограничено количество посетителей, которым одновременно можно находиться в музее. Посетителям будут мерить температуру.

Ранее об отмене временных выставок и экскурсий сообщила Третьяковская галерея.

Минкультуры ограничило работу федеральных учреждений в Москве после того, как мэр Сергей Собянин запретил проводить культурные и досуговые мероприятия с 13 ноября по 15 января.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.