Защита Фургала обжаловала его арест

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Один из адвокатов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловал решение о его аресте, сообщил адвокат Борис Кожемякин. Сам он в ближайшее время направит в суд такую же жалобу.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова сказала, что жалоба пока в суд не поступила.

Басманный суд 10 июля арестовал Фургала до 9 сентября. В СК ему вменяют организацию двух заказных убийств и одного покушения на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Показания на него в 2019 году дали предполагаемые соучастники.

Комментируя ситуацию, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что о возможном криминальном прошлом губернатора не было известно до выборов, эта информация появились уже позднее. Также он раскритиковал работу администрации Хабаровского края.

В СК после задержания Фургала заявили, что проверят его на причастность к другим преступлениям. Источник "Интерфакса" допустил, что губернатору могут вменить преступления по предпринимательским статьям.