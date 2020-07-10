Медведев счел подозрительной лабораторную деятельность США в сопредельных с РФ странах

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лабораторная деятельность США на территориях сопредельных с Россией государств вызывает подозрения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимо сотрудничать по различным направлениям, включая лабораторное сотрудничество, которое должно оказывать содействие национальным властям в борьбе с пандемией", - сказал Медведев на совещании, посвященном активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с COVID-19 и иными эпидемиологическими заболеваниями.

Россия к такому сотрудничеству готова, отметил он. "К сожалению, далеко не все эту позицию занимают. Этого нельзя сказать о ряде наших коллег, я имею в виду ту позицию, которую занимают США, когда работают в лабораториях, размещенных на территориях отдельных государств, являющихся смежными с нами или даже участниками ЕврАзЭс", - сказал Медведев.

Подобная деятельность, если она ведется, подчеркнул он, может быть и полезной, "но она не должна вызывать никаких подозрений". "А, к сожалению, в сегодняшнем мире такие подозрения возникают", - сказал Медведев.

Ранее власти РФ, в частности, неоднократно выражали обеспокоенность военно-биологической деятельностью "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара", построенного Соединенными Штатами в Грузии. В мае этого года МИД России выступил за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса.