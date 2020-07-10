Лавров счел нецелесообразным проведение расширенной "семерки" без участия Китая

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Проведение встречи расширенной "большой семерки" без участия Китая было бы нецелесообразно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы убеждены, что без КНР серьезные вопросы мировой экономики, мировых финансов едва ли будут решаться эффективно", - сказал он в пятницу на сессии "Примаковских чтений", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как отметил министр, "перечень стран, которые упомянул президент США в качестве потенциально приглашенных на предстоящий в Америке саммит (G7 - ИФ), отражает понимание того, что "семерка" одна уже ничего решать не может".

Лавров подчеркнул, что "и с теми странами, которые были названы, едва ли ситуация коренным образом изменится, потому что не все представлены в том списке, который был озвучен".

Он напомнил, что до 2014 года Россия являлась полноценным членом "восьмерки", однако впоследствии "восьмерка" не собиралась не по инициативе России. "Если коллеги не хотят, то насильно мил не будешь", - подчеркнул министр.