Владельцу "Нового потока" Мазурову продлили арест до 13 октября

Следоствие добавило ему обвинение в избиении

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 13 октября продлил арест владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, растрате и избиении модели. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК) следствие добавило в окончательную редакцию обвинения в середине июня. По данным "Коммерсанта", речь идет об инциденте, случившимся в Тюмени пять лет назад, тогда пострадала предположительно эскорт-модель.

Также бизнесмену вменяется хищение $29 млн у Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата 473 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК).

Мазуров свою вину не признает. В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование бизнесмена может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

В настоящее время следственные действия по делу в отношении Мазурова, арестованного в июле 2019 года, завершены.

В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.