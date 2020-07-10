Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Владельцу "Нового потока" Мазурову продлили арест до 13 октября

Следоствие добавило ему обвинение в избиении

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 13 октября продлил арест владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, растрате и избиении модели. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК) следствие добавило в окончательную редакцию обвинения в середине июня. По данным "Коммерсанта", речь идет об инциденте, случившимся в Тюмени пять лет назад, тогда пострадала предположительно эскорт-модель.

Также бизнесмену вменяется хищение $29 млн у Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата 473 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК).

Мазуров свою вину не признает. В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование бизнесмена может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

В настоящее время следственные действия по делу в отношении Мазурова, арестованного в июле 2019 года, завершены.

В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

Новый поток Дмитрий Мазуров Сбербанк Тюмень Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

Пробы воды и почвы из Норильска доставили на независимую экспертизу

Пандемия коронавируса

В Госдуме оценили готовность здравоохранения РФ к возможной второй волне COVID-19

В пермском центре госуслуг появилась сотрудница-андроид

В Ингушетии задержан депутат республиканского парламента Белхороев

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Сергей Фургал арестован

Губернатор Сергей Фургал арестован

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья

Восьмиклассника заподозрили в убийстве замдиректора школы

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');