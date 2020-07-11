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В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство
Фото: Vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что в России следует запретить практику суррогатного материнства.

"Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", - заявил он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Так митрополит прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев, которые были рождены суррогатными матерями, но не смогли улететь к своим биологическим родителям за границу из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

По мнению митрополита Илариона, подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.

"То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", - подчеркнул представитель Церкви.

Он напомнил, что в только что принятых поправках в Конституцию браком назван союз мужчины и женщины, "и этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается".

РПЦ митрополит Иларион

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