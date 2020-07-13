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Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).

После схода вагонов с рельсов движение пассажирских поездов было организовано по альтернативному маршруту: Орел - Брянск - Сухиничи - Тула - Москва и обратно.

"В связи с изменением маршрута в пути задерживаются следующие пассажирские поезда: №741, 743, 719, 71 Москва - Белгород, №120 и 82 Белгород - Санкт-Петербург, №742 Белгород - Москва, №109 Москва - Анапа, №84 Адлер - Москва, №57 Москва - Старый Оскол", - сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Как сообщалось ранее, 22 грузовых вагона с окатышем сошли с рельсов на двухпутном перегоне Лазарево - Щекино днем в воскресенье. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы экологии нет.

Из-за аварии ОАО "РЖД" приостановило продажу билетов на десять пассажирских поездов.

Тульская область МЖД

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