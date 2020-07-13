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Законопроект, уточняющий механизм освобождения от НДС должников-банкротов, внесен в Госдуму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который уточняет, что от НДС освобождается не только продажа имущества и имущественных прав должников, признанных банкротами, но и продажа товаров, работ, услуг и имущественных прав после признания их банкротами.

Законопроект (N987383-7) опубликован в электронной базе данных парламента в понедельник. Сейчас должник, признанный в соответствии с законодательством РФ банкротом, может продолжать текущую хозяйственную деятельность и продавать произведенную им продукцию. При этом, согласно действующей статье 146 Налогового кодекса, не облагаются НДС операции по реализации имущества или имущественных прав таких должников.

Предусмотренная законопроектом редакция данного пункта устраняет неопределенность его нормативного содержания, говорится в пояснительной записке. Новая редакция законопроекта устанавливает, что НДС не облагаются все операции по реализации товаров (работ, услуг) или имущественных прав должников, в том числе операции по продаже товаров (работ, услуг), изготовленных и или приобретенных (выполненных, оказанных) после признания должников банкротами.

В случае принятия закон вступит в силу через один месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

Госдума

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