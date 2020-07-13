Пьяный водитель BMW сбил насмерть мотоциклистку в Ростове-на-Дону

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Водитель BMW сбил мотоциклистку на улице Левобережной в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье, сообщают в ГИБДД по Ростовской области.

"По предварительным данным, водитель BMW-318 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом Stels Flame. В результате ДТП пострадала водитель мотоцикла. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель BMW находился в состоянии опьянения.

Между тем ростовский мотоклуб "Мотовольница" сообщает о гибели девушки в этом ДТП и называет дату похорон.

На видео, опубликованном на странице мотоклуба, виден момент столкновения BMW с мотоциклом, двигавшемся в составе колонны.

У погибшей остался маленький сын.

В отделе пропаганды ГИБДД пока не подтверждают факт гибели девушки.