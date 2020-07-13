Минфин предложил возобновить таможенные проверки в РФ с 1 августа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Таможенные проверки, приостановленные властями до 2021 года на фоне пандемии COVID-19, могут быть возобновлены уже 1 августа, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовом-экономическом блоке правительства РФ.

Соответствующий проект постановления подготовило и разослало на согласование в ведомства министерство финансов, сказал собеседник агентства.

Минфин, в частности, мотивирует свое предложение тем, что период нерабочих дней, объявленный главой государства для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, некоторое время назад завершился.

На середину июня Федеральная таможенная служба (ФТС) в общей сложности приостановила 150 выездных проверок. Доначисления по результатам проверок за 5 месяцев текущего года составили 9,4 млрд рублей, тогда как за весь прошлый год этот показатель равнялся 17,2 млрд рублей, а в 2018 году 11,9 млрд рублей.

В марте в качестве одной из противоэпидемиологических мер власти ввели мораторий на целый ряд видов проверок бизнеса, постановив отменить уже назначенные на тот момент.