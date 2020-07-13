Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

В России коронавирус обнаружен еще у 6 537 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 537 человек
Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - За сутки в России зарегистрированы 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 733 699 случаев коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) - 218 239.

За сутки умерли 104 пациента, всего летальных исходов 11 439. Выздоровели за сутки еще 2 960 человек, всего вылечившихся 504 021.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник вырос до 1,07 (накануне было 0,99, еще днем ранее - 0,95). В России этот показатель равняется 1,01 (12 и 11 июля он был равен единице).

Ситуация в регионах

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 672 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 25 человек, выздоровели еще 394 пациента.

Еще 291 новый случай инфекции зафиксирован за сутки в Санкт-Петербурге, 270 - в Ханты-Мансийском АО, 235 - в Алтайском крае, 218 - в Свердловской области, 212 - в Нижегородской области, 205 - в Ямало-Ненецком АО, 203 - в Иркутской области, 196 - в Московской области, 179 - в Мурманской области, 134 - в Архангельской области

Также 132 случая зарегистрированы в Челябинской области, 128 - в Красноярском крае, 121 - в Хабаровском крае, 119 - в Воронежской области, 112 - в Новосибирской области, 111 - в Ульяновской области, 102 - в Оренбургской области. В других регионах страны число новых инфицированных не превышает 100.

Хроника коронавируса. Июль.

24
Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.
Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.
коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

МИД заявил, что внешние силы не должны вмешиваться в ситуацию с собором Святой Софии

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС

Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');