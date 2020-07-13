В России коронавирус обнаружен еще у 6 537 человек

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - За сутки в России зарегистрированы 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 733 699 случаев коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) - 218 239.

За сутки умерли 104 пациента, всего летальных исходов 11 439. Выздоровели за сутки еще 2 960 человек, всего вылечившихся 504 021.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник вырос до 1,07 (накануне было 0,99, еще днем ранее - 0,95). В России этот показатель равняется 1,01 (12 и 11 июля он был равен единице).

Ситуация в регионах

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 672 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 25 человек, выздоровели еще 394 пациента.

Еще 291 новый случай инфекции зафиксирован за сутки в Санкт-Петербурге, 270 - в Ханты-Мансийском АО, 235 - в Алтайском крае, 218 - в Свердловской области, 212 - в Нижегородской области, 205 - в Ямало-Ненецком АО, 203 - в Иркутской области, 196 - в Московской области, 179 - в Мурманской области, 134 - в Архангельской области

Также 132 случая зарегистрированы в Челябинской области, 128 - в Красноярском крае, 121 - в Хабаровском крае, 119 - в Воронежской области, 112 - в Новосибирской области, 111 - в Ульяновской области, 102 - в Оренбургской области. В других регионах страны число новых инфицированных не превышает 100.