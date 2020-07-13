Президент подписал закон о предотвращении нефтеразливов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Закон регулирует вопросы, касающиеся предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и направлен на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в Норильске Красноярского края.

Документом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при ведении деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции.

Согласно ФЗ, при осуществлении такой деятельности должны предусматриваться меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также иного негативного воздействия на окружающую среду.

Предусматривается, что организации, осуществляющие деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции (эксплуатирующие организации), до 1 января 2024 г. должны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. При этом эти планы, а также вносимые в них изменения должны быть согласованы с Росприроднадзором в части, касающейся их соответствия требованиям, установленным правительством РФ.

Законом устанавливаются требования к осуществлению эксплуатирующей организацией мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, к финансовому обеспечению этих мероприятий, а также обязанности эксплуатирующей организации и порядок действий федеральных органов исполнительной власти при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов.

Предусматривается, что правительство должно установить требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", "О континентальном шельфе Российской Федерации", "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", а также устанавливаются переходные положения.

Этот законопроект был внесен правительством и принят в первом чтении еще в марте 2018 года и с тех пор проходил согласование ко второму чтению, но после аварии в Норильске было решено вернуться к процедуре его рассмотрения.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.