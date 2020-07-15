Госдума постарается перенаправить компенсацию за ущерб в Норильске в федеральный бюджет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду рассмотрит поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят перечислить штраф от аварии в Норильске в федеральный бюджет вместо местного.

Изменения в в законопроекте (№938348-7) уточняют особенности зачисления платежей по возмещению вреда, причиненного водным объектам. Их внесло правительство.

По действующему закону все платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде зачисляются в местные бюджеты. Исключение – особо охраняемые территории. Внесенная правительством поправка уточняет, что платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного таким водным объектам, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Как пояснил "Интерфаксу" Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России, принятие поправок может быть связано с оценкой ущерба и с возможным платежом для "Норникеля" за причинение вреда окружающей среде в результате аварии в конце мая.

Сумму ущерба оценили в 148 миллиардов рублей, загрязненные водные объекты не относятся к особо охраняемым территориям федерального значения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в какой бюджет - региональный или федеральный - должны идти штрафы, наложенные на компании за подобные ситуации, отметил: "Давайте исходить из того, что по действующей системе речь идет о региональном бюджете".

В конце мая на мощностях "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива, горючее попало в местные водоемы. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла шесть лет. В качестве причины аварии компания называет аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения от аварии в Норильске, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам – более 147 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 5% капитализации компании, 22% ожидаемой в этом году EBITDA и половине объема дивидендов за 2019 год. Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании", на объектах которой произошла авария.