Рособрнадзор сообщил о мощной хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мощная DDoS-атака была проведена на сайт, где выпускники школ узнают результаты ЕГЭ, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с", - сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Проблем в работе сервиса не было, участники ЕГЭ смогут вовремя узнать результаты, подчеркнули в Рособрнадзоре. На момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему, добавили там.

"Атака была произведена с использованием бот-сети. Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов, что, впрочем, не дает стопроцентной уверенности в том, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры. Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы", - сказал заместитель директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислав Афанасьев, которого цитируют в пресс-службе ведомства.

Сервисы ЕГЭ подвергаются разным по продолжительности и мощности DDoS-атакам каждый год, однако в этом году это первое сообщение о серьезной попытке вывести одну из систем информационной инфраструктуры экзамена из строя.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек. В России уже закончились самые массовые экзамены - по русскому языку и по математике, в понедельник, 13 июля, прошли экзамены по физике и истории. Рособрнадзор ранее сообщал, что все испытания прошли без технологических сбоев в штатном режиме.