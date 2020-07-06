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В первый день ЕГЭ по русскому некоторым выпускникам понадобилась помощь медиков

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Первый день проведения самого массового ЕГЭ по русскому языку завершился без сбоев в штатном режиме, из-за жары некоторым выпускникам понадобилась медпомощь, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"В ряде регионов некоторые участники не смогли завершить написание экзамена из-за аномальной жары. Всем участникам, которые во время экзаменов почувствовали недомогание, была оказана медицинская помощь. Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля, либо в дополнительный период ЕГЭ в августе", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Тем не менее, в ведомстве отмечают, что количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ 2020 сопоставимо с показателями прошлых лет. "Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномальная жара установилась на европейской территории России, в понедельник в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов местами ожидалось до +40 градусов в тени.

В понедельник ЕГЭ по русскому языку сдавали порядка 428 тыс. участников. Во вторник, 7 июля, этот экзамен пройдет еще для 243 тысяч человек. Решение разделить экзамен на два дня было принято, чтобы сократить число одновременно сдающих испытание и уменьшить риски распространения коронавируса.

Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, будет проведена оперативно, чтобы все успели поступить в вузы в этом году, отмечают в Рособрнадзоре.

ЕГЭ Рособрнадзор Коронавирус

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