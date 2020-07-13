ЕГЭ по физике и истории прошли в штатном режиме

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Единые государственные экзамены по физике и истории прошли в России штатно, серьезных сбоев не допущено, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В общей сложности в пункты проведения ЕГЭ в понедельник должны были прийти 278 тыс. человек. Свои результаты они получат не позднее 27 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек. В России уже закончились самые массовые экзамены - по русскому языку и по математике. Рособрнадзор отчитался, что они прошли без технологических сбоев в штатном режиме.