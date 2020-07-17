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Активиста, призывавшего на митинг в поддержку Фургала, оштрафовали за фото татуировки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Задержанный сотрудниками полиции в четверг в Южно-Сахалинске местный активист Игорь Емельяненко, призывавший сахалинцев выйти на улицы в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, оштрафован на 2 тыс. рублей за татуировку с нацистской символикой.

"Сотрудники отдела полиции по борьбе с экстремизмом "прошерстили" мои архивы "ВКонтакте" и нашли размещенную там в 2015 году фотографию татуировки со свастикой. Она не у меня на теле. Я тогда делал тату одному футбольному фанату, и вот у этого человека (на теле - ИФ) чуть ниже моей работы уже была старая татуировка свастики, я ее не делал", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" Емельяненко.

Он добавил, что фотографии своих работ размещает на странице в соцсети, и "получилось так, что в кадр попала его старая татуировка (свастика - ИФ). А я тогда не придал этому значения", - добавил собеседник агентства.

Полиция по этому поводу возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), а Южно-Сахалинский городской суд оштрафовал Емельяненко на 2 тыс. рублей. После оглашения решения активиста отпустили.

"Меня ждет еще один суд, придет повестка по другому административному делу - за размещение недостоверной информации о стягивании в Хабаровск силовиков. Информацию о силовиках я узнал из видеосюжетов в интернете", - добавил Емельяненко.

В пресс-службе УМВД региона агентству сообщили, что активист "неоднократно размещал на своей странице в соцсети, к которой имеется доступ неограниченного круга лиц, изображения с нацистской атрибутикой и символикой".

"Данный гражданин также записал видео, содержащее заведомо недостоверную информацию под видом общественно значимой и разместил его на своей странице", - сообщает пресс-служба. По этому факту составлен административный протокол по п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации).

В полиции отметили, что ранее активист неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе, связанные с нарушением общественного порядка: мелкое хулиганство, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, и другие.

Как сообщалось, Емельяненко сотрудники полиции задержали утром в четверг, 16 июля, на работе после появившегося в соцсетях его видеообращения к сахалинцам собраться на "народный сход" в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против ареста губернатора Фургала.

Стихийные акции в поддержку арестованного хабаровского губернатора проходят уже несколько дней. Митинги проходят без серьезных инцидентов и многочисленных задержаний. Адвокат чиновника Борис Кожемякин ранее заявил, что его подзащитный благодарен жителям региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений.

Хроника 09 – 17 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Игорь Емельяненко Южно-Сахалинск Хабаровский край Сергей Фургал

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