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В России началась масштабная внезапная проверка боеготовности войск и флотов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов началась в России в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны.

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По словам министра, "в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня". В проверке задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к внезапной проверке привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, сказал Шойгу.

Министр поручил в рамках учений реализовать программы "боевой подготовки и слаживания" войск. Результаты проведенных мероприятий нужно будет учесть при оценке уровня подготовки объединений, соединений и воинских частей перед их допуском на учения "Кавказ-2020", сказал Шойгу.

Он приказал "на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду". "В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава", - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Кавказ-2020

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