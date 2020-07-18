ФМБА назвало сроки падения заболеваемости COVID-19 в городе Байконур

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в городе Байконур, по прогнозу Федерального медико-биологического агентства, должна пойти на спад через 2-3 недели, сообщил замглавы ведомства Вячеслав Рогожников.

"Я полагаю, что мы достигнем где-то пика, и, если я не ошибаюсь, в ближайшие две три недели у нас пойдет спад", - сказал Рогожников в видео на официальном YouTube-канале администрации города Байконур.

По его словам, в городе от коронавируса "погибают люди преклонного возраста, в основном те, которые раньше не диспансеризировались, не наблюдались в лечебных учреждениях".

"Мы уже четвертый борт направляем сюда с врачами, с медикаментами, с диагностическими средствами, со средствами индивидуальной защиты", - добавил замглавы ФМБА.

Рогожников отметил, что перед ФМБА стоит задача обеспечить пуски с космодрома Байконур и, в частности, обеспечить изоляцию пусковых расчетов и членов госкомиссии.

Ранее в мае от коронавируса скончался генконструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин. В апреле он посещал Байконур во время отправки на МКС нового экипажа МКС, однако в "Роскосмосе" сообщили, что он был здоров на момент посещения космодрома.

Ранее в пятницу глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сообщил, что ситуация в городе "шаг за шагом нормализуется", однако снимать ограничения пока рано.

По информации Регионального управления комплекса "Байконур" Федерального медико-биологического агентства на 17 июля в городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число выявленных случаев заболевания - 637. Количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 31.

14 июля замглавы ФМБА Владимир Романов сообщил, что агентство "контролирует ситуацию, которая складывается в Байконуре".

"Введение таких жестких мер, надеемся, позволит нам избежать резкого роста числа людей, нуждающихся в стационарном лечении", - подчеркнул он.

18 июня в администрации сообщили о первом случае смерти пациента с коронавирусом в Байконуре.

В конце мая в городе были частично сняты ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Однако 23 июня в администрации сообщили о новой вспышке заболевания. На тот момент число заболевших в городе составляло 90 человек. 27 июня в городе были введены дополнительные ограничительные меры, в частности, возобновлен "домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста".

10 июля в городе прибыл второй отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства с аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием.