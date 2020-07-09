В Байконуре ограничили работу бизнеса из-за коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Администрация города Байконур сообщила, что с 10 июля введет дополнительные карантинные ограничения из-за новой вспышки коронавируса. Космодром при этом продолжит работать в штатном режиме, пообещали в "Роскосмосе".

В городе пятницы закроются салоны красоты, парикмахерские и другие сервисы по оказанию косметических услуг. Будет ограничена работа автомоек, доставки готовых блюд, а также общественного транспорта.

Продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, снова приостановлена деятельность кинотеатров, спортивных учреждений, фитнес-клубов и иных объектов, оказывающих подобные услуги.

По данным Федерального медико-биологического агентства на 9 июля, в Байконуре было зафиксировано 449 случаев заражения коронавирусом, в больницах лежали 154 зараазившихся.

Ограничения, введенные весной, в городе частично сняли в конце мая. Но 23 июня в горадминистрации сообщили о новой вспышке заболевания. На тот момент число заболевших в городе составляло 90 человек. 27 июня в городе были введены дополнительные ограничительные меры, в частности, возобновлен "домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста".

27 июня в город прибыл спецборт ФМБА, со специалистами и оборудованием. По данным на этот день случаев заболевания среди сотрудников космодрома Байконур зарегистрировано не было.

Всего в Казахстане с начала пандемии официально зарегистрирован 53 021 случай заражения коронавирусом, умерли 264 заболевших. 9 июля президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от коронавируса.