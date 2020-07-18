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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

"Электронная форма трудовой книжки - почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Изменения в правила ведения таких документов с учетом появления нового цифрового формата утверждены председателем правительства РФ.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки - бумажного или электронного. Сотрудники в свою очередь до 31 декабря должны определиться с выбором.

В сообщении отмечается, что при выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение. Однако в электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.

При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит вносить в нее сведения наряду с электронной формой. Право на сохранение бумажной трудовой остается и при смене работы. Изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.

Если же работник не подаст никакого заявления, то за ним сохранится бумажная трудовая. У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

Постановление правительства, подписанное Мишустиным, вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

Михаил Мишустин МФЦ ПФР

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