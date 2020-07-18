Что произошло за день: суббота, 18 июля

Очередные акции в поддержку Фургала в Хабаровске и пожар в одном из крупнейших соборов Франции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Хабаровске снова прошли акции в поддержку арестованного Сергея Фургала. По оценке мэрии города, в утреннем шествии приняли участие около 10 тысяч человек. Вечером активисты снова собрались на митинг на центральной площади Хабаровска. Акции в поддержку губернатора Хабаровского края также провели жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что назначение врио главы региона ожидается в понедельник.

- В России зафиксирован самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19. В целом по стране выявлены 6 234 зараженных, из них в Москве - 578. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если ситуация с заболеваемостью в столице не ухудшится, то празднование Дня города станет первым крупным мероприятием после пандемии.

- В Нанте загорелся один из крупнейших соборов Франции. Огнем был уничтожен орган собора Святых Петра и Павла. Предполагается, что причиной пожара мог стать поджог.

- Великобритания приостановит ежедневное обновление статистики по смертности от COVID-19. Решение связано с тем, что сейчас при подсчете числа умерших пациентов не учитывается промежуток времени между получением положительного результата теста и смертью, что искажает картину.

- Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Устроиться на работу с ней можно будет с 1 января 2021 года. Просмотр электронной трудовой будет доступен на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг.

- Погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Двадцатилетняя фигуристка выпала из окна своей квартиры в центре Москвы.

- В Москве у здания Госдумы задержаны более 20 ЛГБТ-активистов. Они планировали устроить одиночные пикеты в знак протеста против пакета законопроектов об изменении Семейного кодекса.