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В Россию вывозным рейсом из Африки доставили более 200 человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Россию вывозным рейсом в ночь на понедельник прибыли 209 человек из девяти африканских стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Четыре месяца работы сегодня утром, в два часа по Москве, были обозначены уникальной операцией, которую мы между собой назвали "африканское кольцо"", - сказала Захарова на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, за четыре дня самолет совершил остановки в семи странах, собрав в общей сложности 209 человек, с начала пандемии находившихся в девяти африканских государствах.

Рейс авиакомпании Royal Flight вылетел из Москвы в минувший четверг. Самолет вывез россиян из шести африканских стран (Танзании, Либерии, Ганы, Камеруна, Уганды, Кении), а также Иордании. Также рейсом прибыли в Россию несколько граждан Украины и Казахстана.

МИД РФ Африка

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