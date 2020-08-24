Более 7 тысяч россиян эвакуированы из США за время пандемии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - За время пандемии коронавируса свыше 7 тысяч граждан РФ вернулись из США на родину на 21 вывозном рейсе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, в воскресенье, 23 августа, вылетел 21-й по счету вывозной рейс из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Он доставит в Россию 411 человек, в том числе 11 младенцев.

"Сегодня на борту 31 россиянин, нуждавшийся в незамедлительной репатриации по причинам неотложного характера. Прежде всего, инвалиды и пожилые люди", - отметил российский посол.

Антонов заявил, что российские дипломаты следят за эпидемиологической ситуацией как в США в целом, так и в отдельных регионах, и констатировал, что "она остается непростой".