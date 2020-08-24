Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 23.08В России 956 749+4 852В мире 23 203 532+254 298

Более 7 тысяч россиян эвакуированы из США за время пандемии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - За время пандемии коронавируса свыше 7 тысяч граждан РФ вернулись из США на родину на 21 вывозном рейсе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Пандемия коронавируса

По словам дипломата, в воскресенье, 23 августа, вылетел 21-й по счету вывозной рейс из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Он доставит в Россию 411 человек, в том числе 11 младенцев.

"Сегодня на борту 31 россиянин, нуждавшийся в незамедлительной репатриации по причинам неотложного характера. Прежде всего, инвалиды и пожилые люди", - отметил российский посол.

Антонов заявил, что российские дипломаты следят за эпидемиологической ситуацией как в США в целом, так и в отдельных регионах, и констатировал, что "она остается непростой".

Россия США Нью-Йорк Анатолий Антонов Коронавирус

Новости по теме

Новости

По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

СМИ узнали о планах РФ возобновить рейсы во Францию и ряд других стран

СМИ узнали о планах РФ возобновить рейсы во Францию и ряд других стран
Навальный попал в больницу

В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления

СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске

СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске

Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Лукашенко назвал разбежавшимися крысами участников протеста

Лукашенко назвал разбежавшимися крысами участников протеста

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Сторонники и противники Лукашенко соберутся на одной площади в Минске

Сторонники и противники Лукашенко соберутся на одной площади в Минске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');