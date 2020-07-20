Арестованная Марина Лукашевич уволена с должности замглавы Минобрнауки РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Марину Лукашевич, арестованную по делу о мошенничестве, от должности заместителя министра науки и высшего образования.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

6 июля Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Лукашевич, задержанную по делу о хищении бюджетных средств. Ей вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину бывшая чиновница не признает.

Как заявили ранее в МВД РФ, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году. Согласно материалам, оглашенным в суде, сумма ущерба по делу превышает 50 млн руб. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения (Минобранауки и Минпросвещения до мая 2018 были одним ведомством - министерством образования и науки).

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки на общую сумму более чем в 49 млн руб.