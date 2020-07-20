ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам. Позиция ФАС России изложена в письме заинтересованным ведомствам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма.

"Служба начала сбор предложений по вопросу изменения методики ценообразования в сегменте услуг по проведению ТО. Предпосылками для либерализации сегмента ФАС считает наличие конкуренции", - сообщил он агентству.

В письме ФАС отмечает, что "средняя цена на услугу ТО по категории легковых автомобилей составляет 539 рублей. При этом среднее количество операторов ТО в одном субъекте РФ - 49. Рынок предоставления услуг по ТО следует считать конкурентным".

"В конечном счете это позволит операторам ТО самостоятельно определять размер платы за проведение соответствующей услуги", - говорится в документе. В отношении регионов, испытывающих недостаток операторов ТО, ФАС России предполагает "сохранять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства".

Что думают страховщики

Комментируя позицию ФАС России, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов сообщил "Интерфаксу", что "РСА принципиально поддерживает предложение ФАС России о либерализации цен на проведение ТО, переход может осуществляться поэтапно. У нас сегодня зарегистрировано 4900 операторов технического осмотра и 5300 пунктов техосмотра по стране. В случае введения либерализации цен на их услуги конкуренция не позволит ценам на ТО рывком уходить вверх, этого не будет".

РСА по закону о проведении техосмотра на автотранспорте отвечает за аккредитацию операторов ТО и ведет их реестр, имеет право осуществлять проверки соответствия оснащенности пунктов ТО условиям, заявленным оператором при аккредитации, а также требованиям законодательства.

Он напомнил, что в настоящее время действует порядок, определяющий предельные цены на услуги ТО в каждом регионе РФ. Себестоимость услуг растет, в ряде случаев есть угроза превращения бизнеса ТО в нерентабельный из-за низких фиксированных цен.

РСА предложил два подхода - ввести тарифный коридор, как это сделано для тарифов в ОСАГО, или ввести нижнюю границу для минимальной стоимости услуги ТО во всех регионах.

"На Дальнем Востоке или в регионах Севера цена вообще очень низкая, хотя расходы, связанные с содержанием и проведением ТО, могут быть даже выше, чем в регионах с более высокой стоимостью услуги. Так, в Тюмени до определенного времени техосмотр стоил 295 рублей на легковое транспортное средство. В Москве - 720 рублей, а в Дагестане - 300 рублей. Требования закона к проведению ТО и к оборудованию, к порядку фотофиксации ужесточаются, затраты операторов растут. Низкая цена услуги - не всегда признак благополучия. Нам известны примеры, когда диагностические карты предлагались автовладельцам по 50 рублей. Понятно, речь шла о фиктивных услугах и злоупотреблениях, карты продавались без проведения ТО", - сообщил Ефремов.

Многие процедуры при прохождении ТО особые, их не могут заменить простые техпроверки автомобиля на станциях авторемонта, обратил внимание Ефремов. "В частности, никто там не проверяет эффективность тормозов, хотя техническое состояние тормозов проверяют. Кроме того, ни одна станция технического ремонта не проверяет уровень выброса выхлопных газов. Россия является участником экологической конвенции, состояние выбросов в странах-участницах достаточно жестко контролируются", - привел примеры Ефремов.